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Азербайджан змусили переписати пісню для Євробачення-2018

Азербайджан змусили переписати пісню для Євробачення-2018

Київ • УНН

 • 12252 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Азербайджан внесе зміни в пісню X My Heart з якою співачка Айсель Мамедова представить країну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення-2018. За інформацією місцевих ЗМІ таке рішення було прийнято під тиском громадськості, інформує УНН.

Як зазначають ЗМІ, користувачі соцмереж піддали критиці композицію - вони вирішили, що пісня не принесе Азербайджану успіху. Букмекери теж не пророкують Мамедовій потрапляння в десятку кращих виконавців.

Після цього британський продюсер вирішив переписати введення композиції, зробивши її більш електронною.

Над проектом працювала міжнародна команда з Азербайджану, Греції, Великої Британії, Швеції, Кіпру, Португалії, Росії та України, додають місцеві журналісти.

Як повідомляв УНН, букмекери спрогнозували переможця Євробачення-2018.

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