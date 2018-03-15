Азербайджан змусили переписати пісню для Євробачення-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Азербайджан внесе зміни в пісню X My Heart з якою співачка Айсель Мамедова представить країну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення-2018. За інформацією місцевих ЗМІ таке рішення було прийнято під тиском громадськості, інформує УНН.
Як зазначають ЗМІ, користувачі соцмереж піддали критиці композицію - вони вирішили, що пісня не принесе Азербайджану успіху. Букмекери теж не пророкують Мамедовій потрапляння в десятку кращих виконавців.
Після цього британський продюсер вирішив переписати введення композиції, зробивши її більш електронною.
Над проектом працювала міжнародна команда з Азербайджану, Греції, Великої Британії, Швеції, Кіпру, Португалії, Росії та України, додають місцеві журналісти.
Як повідомляв УНН, букмекери спрогнозували переможця Євробачення-2018.