Азербайджан заставили переписать песню для Евровидения-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Азербайджан внесет изменения в песню X My Heart с которой певица Айсель Мамедова представит страну на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2018. По информации местных СМИ такое решение было принято под давлением общественности, информирует УНН.
Как отмечают СМИ, пользователи соцсетей подвергли критике композицию — они решили, что песня не принесет Азербайджану успеха. Букмекеры тоже не предсказывают Мамедовой попадания в десятку лучших исполнителей.
После этого британский продюсер решил переписать введение композиции, сделав ее более электронной.
Над проектом работала международная команда из Азербайджана, Греции, Великобритании, Швеции, Кипра, Португалии, России и Украины, добавляют местные журналисты.
Как сообщал УНН, букмекеры спрогнозировали победителя Евровидения-2018.