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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 26964 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 33543 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Азербайджан заставили переписать песню для Евровидения-2018

Азербайджан заставили переписать песню для Евровидения-2018

Киев  •  УНН

 • 12249 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Азербайджан внесет изменения в песню X My Heart с которой певица Айсель Мамедова представит страну на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2018. По информации местных СМИ такое решение было принято под давлением общественности, информирует УНН.

Как отмечают СМИ, пользователи соцсетей подвергли критике композицию — они решили, что песня не принесет Азербайджану успеха. Букмекеры тоже не предсказывают Мамедовой попадания в десятку лучших исполнителей.

После этого британский продюсер решил переписать введение композиции, сделав ее более электронной.

Над проектом работала международная команда из Азербайджана, Греции, Великобритании, Швеции, Кипра, Португалии, России и Украины, добавляют местные журналисты.

Как сообщал УНН, букмекеры спрогнозировали победителя Евровидения-2018.

Украинские Национальные Новости

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