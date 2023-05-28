Азербайджан відзначає 105-річчя незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Азербайджан у неділю відзначив 105-річчя незалежності, передає УНН.
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Незалежність Азербайджану, який вважається «першою демократичною республікою мусульманського Сходу», була проголошена Національною радою країни під головуванням Мамед Емін Расулзаде, який вважається засновником Азербайджану, 18 травня 1918 року.
За короткий час було проведено реформи в галузі економіки, освіти, свободи віросповідання та совісті, при цьому всім громадянам було надано рівні права.
Азербайджан також став першою країною на мусульманському Сході, яка надала жінкам право голосу.
Османська імперія була першою державою, яка визнала незалежність Азербайджану, і 4 червня 1918 між двома державами був підписаний договір.
У зв'язку з цим тодішній військовий міністр Османської імперії Енвер-паша сформував армію під командуванням свого брата Нурі-паші (Кіллігіль) та відправив допомогу до Азербайджану.
Армія під назвою «Ісламська армія Кавказу» звільнила Баку 15 вересня 1918, після чого туди перебрався уряд країни.
На той час азербайджанський уряд діяв у місті Гянджа через те, що Баку перебував під окупацією вірменських та більшовицьких формувань.
Азербайджанська Демократична Республіка змогла зберегти свою незалежність лише 23 місяці, після чого 28 квітня 1920 року до країни вторглася радянська армія.
Азербайджан знову проголосив свою незалежність після розпаду Радянського Союзу та був конституційно оголошений спадкоємцем Азербайджанської Демократичної Республіки.