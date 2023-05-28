Азербайджан отмечает 105-летие независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Азербайджан в воскресенье отметил 105-летие независимости, передает УНН.
Детали
Независимость Азербайджана, который считается «первой демократической республикой мусульманского Востока», была провозглашена Национальным советом страны под председательством Мамед Эмин Расулзаде, который считается основателем Азербайджана, 18 мая 1918 года.
За короткое время были проведены реформы в области экономики, образования, свободы вероисповедания и совести, при этом всем гражданам были предоставлены равные права.
Азербайджан также стал первой страной на мусульманском Востоке, которая предоставила женщинам право голоса.
Османская империя была первым государством, признавшим независимость Азербайджана, и 4 июня 1918 года между двумя государствами был подписан договор.
В связи с этим тогдашний военный министр Османской империи Энвер-паша сформировал армию под командованием своего брата Нури-паши (Киллигиль) и отправил помощь в Азербайджан.
Армия под названием «Исламская армия Кавказа» освободила Баку 15 сентября 1918 года, после чего туда перебралось правительство страны.
В то время азербайджанское правительство действовало в городе Гянджа из-за того, что Баку находился под оккупацией армянских и большевистских формирований.
Азербайджанская Демократическая Республика смогла сохранить свою независимость лишь 23 месяца, после чего 28 апреля 1920 года в страну вторглась советская армия.
Азербайджан вновь провозгласил свою независимость после распада Советского Союза и был конституционно объявлен наследником Азербайджанской Демократической Республики.