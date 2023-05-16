Азербайджан прийме на оздоровлення ще дві групи українських дітей - Віцеспікерка Верховної Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Цього року Азербайджан прийме на оздоровлення ще дві групи українських дітей. Про це повідомила Віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк за результатами зустрічі з Міністром соціального захисту та праці Азербайджану Сахілєм Бабаєвим, передає УНН.
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"Під час робочої зустрічі в Баку, подякувала Уряду Азербайджану за гостинний прийом та оздоровлення у 2022 році 87 українських дітей. Серед них були й діти захисників України.
Звернулася до пана Міністра посприяти оздоровленню українських дітей в Азербайджані й цього року. Також обговорили питання проведення реабілітації наших ветеранів в республіці.
Сахіль Бабаєв запевнив, що Азербайджан підтримує Україну і готовий прийняти та оздоровити ще дві групи українських дітей", - написала Віцеспікерка.
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Так, Сахіль Бабаєв зазначив, що Азербайджан буде всіляко підтримувти та сприяти розвитку відносин двох країн.
"Повна підтримка Азербайджаном України – це наша офіційна позиція. Ми будемо допомагати і всебічно сприяти розвитку українсько-азербайджанських відносин", - наголосив він.
Крім цього, Олена Кондратюк заявила, що під під час зустрічі підіймалося питання проведення реабілітації й українських ветеранів в Азербайджані, зокрема, на базі сучасного відновлювального центру.
"Ознайомилася з діяльністю Протезно-ортопедичного відновлювального центру, який функціонує у структурі Міністерства соціального захисту та праці Азербайджанської Республіки.
Тут працює понад 100 людей, які виготовляють 57 видів високотехнологічних ортопедичних протезів, а пацієнти забезпечується опорно-руховими засобами. Лише за останні 2 роки спеціалісти центру встановили понад 400 біонічних протезів.
Окрему категорію пацієнтів Центру складають військовослужбовці, що постраждали в ході бойових дій та мінування територій Азербайджану. Щорічно Центр забезпечує передачу особам з інвалідністю близько 40 тис. засобів реабілітації. Близько 1 тис. осіб надаються реабілітаційні послуги у стаціонарі.
Україна дуже зацікавлена в організації та проведенні реабілітації наших ветеранів в Азербайджані, зокрема, й на базі цього сучасного відновлювального центру", - підкреслила вона.
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