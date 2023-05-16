Азербайджан примет на оздоровление еще две группы украинских детей - Вице-спикер Верховной Рады

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"Во время рабочей встречи в Баку, поблагодарила Правительство Азербайджана за гостеприимный прием и оздоровление в 2022 году 87 украинских детей. Среди них были и дети защитников Украины.

Обратилась к господину Министру посодействовать оздоровлению украинских детей в Азербайджане и в этом году. Также обсудили вопрос проведения реабилитации наших ветеранов в республике.

Сахиль Бабаев заверил, что Азербайджан поддерживает Украину и готов принять и оздоровить еще две группы украинских детей", - написала Вице-спикер.

Детали

Так, Сахиль Бабаев отметил, что Азербайджан будет всячески поддерживать и способствовать развитию отношений двух стран.

"Полная поддержка Азербайджаном Украины – это наша официальная позиция. Мы будем помогать и всесторонне способствовать развитию украинско-азербайджанских отношений", - подчеркнул он.

Кроме этого, Елена Кондратюк заявила, что во время встречи поднимался вопрос проведения реабилитации и украинских ветеранов в Азербайджане, в частности, на базе современного восстановительного центра.

"Ознакомилась с деятельностью Протезно-ортопедического восстановительного центра, который функционирует в структуре Министерства социальной защиты и труда Азербайджанской Республики.

Здесь работает более 100 человек, которые изготавливают 57 видов высокотехнологичных ортопедических протезов, а пациенты обеспечивается опорно-двигательными средствами. Только за последние 2 года специалисты центра установили более 400 бионических протезов.

Отдельную категорию пациентов Центра составляют военнослужащие, пострадавшие в ходе боевых действий и минирования территорий Азербайджана. Ежегодно Центр обеспечивает передачу лицам с инвалидностью около 40 тыс. средств реабилитации. Около 1 тыс. человек предоставляются реабилитационные услуги в стационаре.

Украина очень заинтересована в организации и проведении реабилитации наших ветеранов в Азербайджане, в том числе и на базе этого современного восстановительного центра", - подчеркнула она.

Напомним

В столице Азербайджана открыли Стену Памяти павших защитников Украины.