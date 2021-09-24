Азербайджан планує закупити нові зразки російської зброї

Деталі

“По всіх напрямках у нас (з Росією) йде хороша робота, в тому числі по лінії ВТС. Природно, зараз ми дивимося на нові розробки, зараз вже технічні групи вивчають нові можливості, ми деякі заявки вже подали, так що співпраця в цьому напрямку з Росією теж буде розвиватися”, — сказав глава держави.

Він висловив упевненість в тому, що в майбутньому співпраця між двома країнами “буде йти по наростаючій”.

Доповнення

Додамо, що навесні глава республіки заявляв, що Азербайджан чекає відповіді на питання про те, як у Вірменії опинилися ракети “Іскандер-М”, які були випущені по місту Шуша в Нагірному Карабасі.