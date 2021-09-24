Азербайджан планирует закупить новые образцы российского оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Азербайджан будет развивать военно-техническое сотрудничество с Россией и подал заявки на приобретение новых образцов российского вооружения. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью российскому журналу “Национальная оборона”, опубликованном в пятницу, пишет УНН.
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“По всем направлениям у нас (с Россией) идет хорошая работа, в том числе по линии ВТС. Естественно, сейчас мы смотрим на новые разработки, сейчас уже технические группы изучают новые возможности, мы некоторые заявки уже подали, так что сотрудничество в этом направлении с Россией тоже будет развиваться”, — сказал глава государства.
Он выразил уверенность в том, что в будущем сотрудничество между двумя странами “будет идти по нарастающей”.
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Добавим, что весной глава республики заявлял, что Азербайджан ждет ответа на вопрос о том, как у Армении оказались ракеты “Искандер-М”, которые были выпущены по городу Шуша в Нагорном Карабахе.