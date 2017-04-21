"Аякс" у меншості вибив з ЛЄ клуб Є.Коноплянки "Шальке"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Нідерландський “Аякс” попри гостьову поразку від німецького “Шальке” вінгера збірної України Євгена Коноплянки потрапив до півфіналу розіграшу Ліги Європи УЄФА, повідомляє УНН.
Господарям, котрими були футболісти “Шальке”, необхідно було відігравати два пропущені голи, адже перше протистояння в Нідерландах завершилося на користь “Аяксу” 2:0.
Зусиллями Горецьки і Бюргшталлера після перерви гельзенкірхенцям вдалося досягнути поставленої задачі — рахунок був зрівняний за сумою двох зустрічей, а матч продовжився в додаткових екстра таймах.
Даніель Каліджурі забив головою на 101-й хвилині і здавалося вивів “Шальке” до 1/2 фіналу, але Віргевер через 10 хвилин приніс “Аяксу” перемогу за правилом виїзного гола, а під завершення зустрічі у воротах “Шальке” встиг відзначитися ще й Юнес — 3:2.
Отже, з рахунком 2:0 і 2:3 боротьбу за престижний клубний європейський турнір продовжить “Аякс”.
Примітно, що нідерландці починаючи з 80 хвилини грали у меншості через вилучення Велтмана.
Відзначимо, що українець Є.Коноплянка навіть не потрапив до заявки “Шальке” на матч.
Додамо також, “Аякс” — єдиний клуб, який виступав у всіх восьми розіграшах Ліги Європи. При цьому багаторазовий чемпіон Нідерландів уперше дійшов до півфіналу.