"Аякс" в меньшинстве выбил из ЛЕ клуб Е.Коноплянки "Шальке"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Нидерландский “Аякс” несмотря на гостевое поражение от немецкого “Шальке” вингера сборной Украины Евгения Коноплянки попал в полуфинал розыгрыша Лиги Европы УЕФА, сообщает УНН.
Хозяевам, которыми были футболисты “Шальке”, необходимо было отыграть два пропущенных гола, ведь первое противостояние в Нидерландах завершилось в пользу “Аякса” 2: 0.
Усилиями Горецкого и Бургшталлера после перерыва гельзенкирхенцам удалось достичь поставленной задачи — счет был сравнен по сумме двух встреч, а матч продолжился в дополнительных экстра таймах.
Даниэль Калиджури забил головой на 101-й минуте и казалось вывел “Шальке” в 1/2 финала, но Виргевер через 10 минут принес “Аяксу” победу по правилу выездного гола, а под завершение встречи в воротах “Шальке” успел отличиться еще и Юнес — 3: 2.
Итак, со счетом 2: 0 и 2: 3 борьбу за престижный клубный европейский турнир продолжит “Аякс”.
Примечательно, что голландцы начиная с 80 минуты играли в меньшинстве после удаления Велтман.
Отметим, что украинец Е.Коноплянка даже не попал в заявку “Шальке” на матч.
Добавим также, “Аякс” — единственный клуб, который выступал во всех восьми розыгрышах Лиги Европы. При этом многократный чемпион Нидерландов впервые дошел до полуфинала.