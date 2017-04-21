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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 14093 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 74462 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137977 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110194 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112243 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109715 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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"Аякс" в меньшинстве выбил из ЛЕ клуб Е.Коноплянки "Шальке"

"Аякс" в меньшинстве выбил из ЛЕ клуб Е.Коноплянки "Шальке"

Киев  •  УНН

 • 12850 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Нидерландский “Аякс” несмотря на гостевое поражение от немецкого “Шальке” вингера сборной Украины Евгения Коноплянки попал в полуфинал розыгрыша Лиги Европы УЕФА, сообщает УНН.

Хозяевам, которыми были футболисты “Шальке”, необходимо было отыграть два пропущенных гола, ведь первое противостояние в Нидерландах завершилось в пользу “Аякса” 2: 0.

Усилиями Горецкого и Бургшталлера после перерыва гельзенкирхенцам удалось достичь поставленной задачи — счет был сравнен по сумме двух встреч, а матч продолжился в дополнительных экстра таймах.

Даниэль Калиджури забил головой на 101-й минуте и казалось вывел “Шальке” в 1/2 финала, но Виргевер через 10 минут принес “Аяксу” победу по правилу выездного гола, а под завершение встречи в воротах “Шальке” успел отличиться еще и Юнес — 3: 2.

Итак, со счетом 2: 0 и 2: 3 борьбу за престижный клубный европейский турнир продолжит “Аякс”.

Примечательно, что голландцы начиная с 80 минуты играли в меньшинстве после удаления Велтман.

Отметим, что украинец Е.Коноплянка даже не попал в заявку “Шальке” на матч.

Добавим также, “Аякс” — единственный клуб, который выступал во всех восьми розыгрышах Лиги Европы. При этом многократный чемпион Нидерландов впервые дошел до полуфинала.

Украинские Национальные Новости

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