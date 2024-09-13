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AXIS EC – 15 років успіху, інновацій та світового визнання

AXIS EC – 15 років успіху, інновацій та світового визнання

Київ • УНН

 • 15146 перегляди

Від ідеї до міжнародного бізнесу на прикладі AXIS EC

Історія AXIS EC почалася у 2009 році з невеликої освітньої ініціативи, яка стрімко зросла в масштабну компанію, що встановлює нові стандарти у мовній освіті та корпоративному навчанні. Усе почалося з затишного офісу в центрі Києва, де зародилася ідея створити щось більше, ніж просто мовну школу чи бюро перекладів.

Керівництво компанією з самого початку ґрунтувалося на глибокому розумінні освітніх процесів і прагненні до інновацій. Підхід, орієнтований на результат і якість, дозволив AXIS EC швидко розширюватися. Уже через кілька років компанія вийшла за рамки початкового формату, відкриваючи нові офіси, впроваджуючи передові методики та формуючи унікальний стиль викладання іноземних мов.

Тетяна Піхота стоїть у витоків створення AXIS EC. Вона відіграла ключову роль у тому, щоб компанія вийшла на міжнародний рівень. Саме завдяки її далекоглядності та прагненню до інновацій AXIS EC першою на ринку України почала розробляти і впроваджувати нові освітні формати.

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Компанія зробила акцент на високий стандарт викладання та міжнародний досвід, що дозволило залучити до співпраці викладачів із США. Це стало відправною точкою для виходу на новий рівень: навчання студентів під керівництвом носіїв мови дало потужний імпульс для подальшого розвитку.

Поступово AXIS EC розширила спектр своїх послуг, включивши в нього не лише навчання, а й професійні переклади, що дозволило вивести рівень мовної підготовки та комунікації на міжнародну арену. Цей крок відкрив двері для партнерства з провідними IT-компаніями та великими міжнародними корпораціями, які довірили AXIS EC навчання своїх співробітників.

Протягом багатьох років компанія зберігала фокус на впровадженні передових методик, роблячи процес навчання максимально ефективним і адаптованим до сучасних реалій. AXIS EC стала однією з перших освітніх компаній в Україні, що використовують віртуальну та доповнену реальність у навчальному процесі.

При цьому розвиток компанії не обмежувався лише комерційними проєктами. AXIS EC запустила кілька соціальних ініціатив, спрямованих на підтримку ветеранів та їхню адаптацію до нових професій через вивчення англійської мови. Також компанія активно співпрацювала з міжнародними партнерами, створюючи програми, що сприяють культурному обміну та інтеграції.

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До 2024 року AXIS EC зробила черговий крок уперед, розширивши свою присутність у США та відкривши офіс у Маямі. Це стало логічним продовженням міжнародної експансії, надавши нові можливості як для корпоративних клієнтів, так і для індивідуальних студентів.

Сьогодні AXIS EC не просто навчає – вона створює робочі місця у США, залучаючи американських викладачів-носіїв мови. Це дозволяє українцям та україномовним студентам опановувати нові професії та інтегруватися у міжнародне середовище. Завдяки стратегічному керівництву та прагненню до постійного розвитку компанія активно впроваджує найновіші освітні технології, роблячи навчання максимально ефективним.

На сьогоднішній день AXIS EC продовжує активно розвиватися, впроваджуючи нові формати навчання, вдосконалюючи освітні методики та беручи участь у міжнародних конференціях і виставках. Компанія робить ставку на інновації, розширюючи використання VR і AR у навчанні, а також розвиваючи напрями, пов’язані з симуляційним навчанням.

Амбітні плани та прагнення до досконалості роблять AXIS EC не просто освітнім бізнесом, а брендом, що формує майбутнє мовної освіти. Пройшовши шлях від локального проєкту до міжнародної компанії, AXIS EC продовжує змінювати життя людей, допомагаючи їм опановувати нові горизонти та інтегруватися у глобальний простір.

І ця історія лише починається.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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