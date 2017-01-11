Автозак з 11 ув'язненними перекинувся під Запоріжжям

За її словами, аварія сталася з вини поганої дорожньої обстановки. Водій автозаку не впорався з керуванням та допустив виїзд за межі проїжджої частини та перевернувся. Усіх ув'язнених пересадили і перевезли до пункту призначення.

За словами голови незалежної профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолія Сидоренка, в результаті ДТП закритий перелам-вивих плечового суглобу отримав один ув'язнений, йому надали медичну допомогу.

Фото патрульної поліції.