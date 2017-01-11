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Автозак с 11 заключенными перевернулся под Запорожьем

Автозак с 11 заключенными перевернулся под Запорожьем

Киев • УНН

 • 9429 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 11 января. УНН. Вчера около 16:00 возле села Тепличное на Донецком шоссе в Запорожской области перевернулся автозак, перевозивший 11 заключенных. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-офицер патрульной полиции Запорожья Юлия Шеймухова.

По ее словам, авария произошла из-за плохой дорожной обстановки. Водитель автозака не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части и перевернулся. Всех заключенных пересадили и перевезли в пункт назначения.

По словам председателя независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолия Сидоренко, в результате ДТП закрытый перелом-вывих плечевого сустава получил один заключенный, ему оказали медицинскую помощь.

Фото патрульной полиции.

 

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