Автозак с 11 заключенными перевернулся под Запорожьем
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 11 января. УНН. Вчера около 16:00 возле села Тепличное на Донецком шоссе в Запорожской области перевернулся автозак, перевозивший 11 заключенных. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-офицер патрульной полиции Запорожья Юлия Шеймухова.
По ее словам, авария произошла из-за плохой дорожной обстановки. Водитель автозака не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части и перевернулся. Всех заключенных пересадили и перевезли в пункт назначения.
По словам председателя независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолия Сидоренко, в результате ДТП закрытый перелом-вывих плечевого сустава получил один заключенный, ему оказали медицинскую помощь.
Фото патрульной полиции.