Автозак с 11 заключенными перевернулся под Запорожьем

По ее словам, авария произошла из-за плохой дорожной обстановки. Водитель автозака не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части и перевернулся. Всех заключенных пересадили и перевезли в пункт назначения.

По словам председателя независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолия Сидоренко, в результате ДТП закрытый перелом-вывих плечевого сустава получил один заключенный, ему оказали медицинскую помощь.

Фото патрульной полиции.