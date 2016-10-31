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Автори соціального фотопроекту “Любов до себе” закликали українців слідкувати за своїм здоров’ям

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. 29 жовтня, у медичному центрі “Клініка Спіженко” відбулася презентація соціального фотопроекту “Любов до себе”, передає кореспондент УНН.

Автори соціального фотопроекту “Любов до себе” закликали українців слідкувати за своїм здоров’ям

Так, за словами автора фотографій Ліни Приснякової, мета фотопроекту — навчити жінок любити свою зовнішність і слідкувати за здоров’ям для того, щоб уберегти себе від хвороб, зокрема онкології.

“Я просто хотіла б, щоб кожен, хто побував на цій виставці хоча б на секундочку задумався про себе, і потроху починав більше любити себе. Коли ми здорові ми не розуміємо, наскільки це є велике багатство”, — розповіла вона.

Водночас, за словами куратора проекту першого блог-журналу України “Lacky Ukraine”, керівника групи “Виключно звичайні” Наталії Терещенко, мета таких проектів полягає не у тому, аби допомогти людині фінансово, а у тому, щоб зробити так, аби людина цієї допомоги не потребувала, тобто змінити життя людини на краще.

“Наша творча група "Виключно звичайні" займається такими соціальними проектами, мета яких не допомогти фінансово людині,яка потребує допомоги, а зробити так, щоб вона цієї допомоги не потребувала. Створити такі умови, коли вона зможе сама змінити своє життя на краще, а ми їй в цьому просто допоможемо... Ми дуже просимо: любіть себе, бережіть себе і будьте здоровими”, — сказала Н.Терещенко.

Окрім того, в рамках заходу діяло дві активні зони, де усі бажаючі мали можливість пройти безкоштовну перевірку на меланому та процедуру гемосканування ( аналіз краплі крові людини, який дозволяє встановити склад крові, а саме наявність кристалів, паразитів, цукру, холестерину, хвороботворних бактерій, інфекції, віруси, грибки — ред.).

“Ми по живій краплі крові дивимось, що є у кожної людини, при чому не кількісно а якісно. Ви можете перездати все у звичайній лабораторії, вони вам порахують лейкоцити, еритроцити і тромбоцити, але жодна лабораторія чи лікарня вам не скаже чи живий лейкоцит, чи працює він, чи в спромозі він вбивати простіші глисти, грибки, яких повно у крові і чи спроможний він вбивати ракову клітину. А один лейкоцит за 5 хв може вбити 27 ракових клітин”, — розповіла академік, керівник відділення екологічних проблем, медицини та фармкології Міжнародної академії екології Світлана Ланська.

Як повідомляв УНН, за словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основними напрямками у боротьбі з раком є своєчасна діагностика і профілактика.

У свою чергу, лікарі стверджують, у випадку, якщо пацієнт звертається до лікаря на ранніх стадіях раку — то відсоток того, що він видужає повністю і повернеться до повноцінного життя на сьогодні надзвичайно високий. 

Також нагадаємо, за словами керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, в Україні потрібно створити систему заходів профілактики захворювань.

За його словами, така система профілактики має ґрунтуватися на досвіді іноземних країн.

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