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Авторы социального фотопроекта "Любовь к себе" призвали украинцев следить за своим здоровьем

Авторы социального фотопроекта "Любовь к себе" призвали украинцев следить за своим здоровьем

Киев • УНН

 • 7844 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. 29 октября, в медицинском центре "Клиника Спиженко" состоялась презентация социального фотопроекта "Любовь к себе", передает корреспондент УНН.

Так, по словам автора фотографий Лины Присняковой, цель фотопроекта - научить женщин любить свою внешность и следить за здоровьем для того, чтобы уберечь себя от болезней, в частности онкологии.

"Я просто хотела бы, чтобы каждый, кто побывал на этой выставке хотя бы на секундочку задумался о себе, и понемногу начинал больше любить себя. Когда мы здоровы мы не понимаем, насколько это великое богатство ", - рассказала она.

Однако, по словам куратора проекта первого блог-журнала Украины "Lacky Ukraine", руководителя группы "Исключительно обычные" Натальи Терещенко, цель таких проектов заключается не в том, чтобы помочь человеку финансово, а в том, чтобы сделать так, чтобы человек в этой помощи не нуждался, то есть изменить жизнь человека к лучшему.

"Наша творческая группа" Исключительно обычные "занимается такими социальными проектами, цель которых не помочь финансово человеку, который нуждается в помощи, а сделать так, чтобы он  в этой помощи не нуждался. Создать такие условия, когда он  сможет сам  изменить свою жизнь к лучшему, а мы ему в этом просто поможем ... Мы очень просим: любите себя, берегите себя и будьте здоровы ", - сказала Н.Терещенко.

Кроме того, в рамках мероприятия действовало две активные зоны, где все желающие имели возможность пройти бесплатную проверку на меланому и процедуру гемосканирования (анализ капли крови человека, который позволяет установить состав крови, а именно наличие кристаллов, паразитов, сахара, холестерина, болезнетворных бактерий, инфекции, вирусы, грибки - ред.).

"Мы по живой капли крови смотрим, что есть у каждого человека, причем не количественно а качественно. Вы можете пересдать все в обычной лаборатории, они вам посчитают лейкоциты, эритроциты и тромбоциты, но ни одна лаборатория или больница вам не скажет жив лейкоцит, работает ли он,  способен ли он убивать простые глисты, грибки, которых полно в крови и способен ли он убивать раковую клетку. А один лейкоцит за 5 мин может убить 27 раковых клеток ", - рассказала академик, руководитель отделения экологических проблем, медицины и фармкологии Международной академии экологии Светлана Ланская.

Как сообщал УНН, по словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, основными направлениями в борьбе с раком являются своевременная диагностика и профилактика .

В свою очередь, врачи утверждают, что в случае, если пациент обращается к врачу на ранних стадиях рака - то процент того, что он выздоровеет полностью и вернется к полноценной жизни сегодня чрезвычайно высок.

Также напомним, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, в Украине нужно создать систему мер профилактики заболеваний.

По его словам, такая система профилактики должна основываться на опыте зарубежных стран.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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