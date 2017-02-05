Автора мюзиклу “Ла-Ла-Ленд” нагородили премією Гільдії режисерів США
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Американець Дем’єн Шазелл, який зняв музичний фільм “Ла-Ла-Ленд”, удостоївся премії Гільдії режисерів США в найпрестижнішій номінації — за досягнення в кіно, повідомляє Variety, передає УНН.
Про присудження нагороди було оголошено напередодні в Лос-Анджелесі під час 69-ї церемонії вручення нагород Гільдії.
Д.Шазелл вперше в своїй кар’єрі був номінований на премію DGA. Йому поступилися американець Баррі Дженкінс з його драмою “Місячне сяйво”, канадець Дені Вільньов (“Прибуття”), Кеннет Лонерган (“Манчестер біля моря”) і Гарт Девіс (“Лев”). Останній отримав премію в категорії “режисерський дебют”.
Нагороди Гільдії режисерів вважаються одним з барометрів, який дозволяє прогнозувати результат боротьби напередодні вручення нагороди кіноакадемії США “Оскар”, яка відбудеться 26 лютого.
Окрім цього, 24 січня мюзикл Шазелла “Ла-Ла Ленд” став лідером за кількістю номінацій на премію “Оскар”: картина представлена в 13 категоріях, причому двічі — за кращу пісню.
Нагадаємо, наприкінці січня мюзикл Дем’єна Шазелла “Ла-Ла Ленд” отримав головну нагороду Американської гільдії продюсерів.