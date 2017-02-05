Автора мюзикла "Ла-Ла-Ленд" наградили премией Гильдии режиссеров США
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Американец Дэмьен Шазелл, который снял музыкальный фильм "Ла-Ла-Ленд", удостоился премии Гильдии режиссеров США в престижной номинации - за достижения в кино, сообщает Variety, передает УНН.
О присуждении награды было объявлено накануне в Лос-Анджелесе во время 69-й церемонии вручения наград Гильдии.
Д.Шазелл впервые в своей карьере был номинирован на премию DGA. Ему уступили американец Барри Дженкинс с его драмой "Лунный свет", канадец Дени Вильнев ("Прибытие"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря") и Гарт Дэвис ("Лев"). Последний получил премию в категории "режиссерский дебют".
Награды Гильдии режиссеров считаются одним из барометров, который позволяет прогнозировать исход борьбы накануне вручения награды киноакадемии США "Оскар", что состоится 26 февраля.
Кроме этого, 24 января мюзикл Д.Шазелла "Ла-Ла Ленд" стал лидером по количеству номинаций на премию "Оскар": картина представлена в 13 категориях, причем дважды - за лучшую песню.
Напомним, в конце января мюзикл Дэмиена Шазелла "Ла-Ла Ленд" получил главную награду Американской гильдии продюсеров.