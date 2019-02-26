Автора хет-трику названо найкращим футболістом туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Українська Прем’єр-Ліга завдяки опитуванню спеціальної експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 19 туру чемпіонату УПЛ, інформує УНН з посиланням на прес-службу турніру.
За підсумком голосування перемогу здобув вінгер "Карпат" Мар’ян Швед, який у матчі з "Ворсклою" оформив перший для себе в УПЛ хет-трик. Він набрав сім голосів, а "динамівці" Беньямін Вербич і Микола Шапаренко — два й один відповідно.
Крім того, вдала гра Шведа допомогла "Карпатам" розгромити "Ворсклу" 4:0.
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Зазначимо, що до складу експертної ради увійшли: Артур Валерко, Олег Венглинський, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Циганик, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.