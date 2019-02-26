Автора хет-трика назван лучшим футболистом тура УПЛ

По итогам голосования победу одержал вингер "Карпат" Марьян Швед, который в матче с "Ворсклой" оформил первый для себя в УПЛ хет-трик. Он набрал семь голосов, а "динамовцы" Беньямин Вербич и Николай Шапаренко - два и один соответственно.



Кроме того, удачная игра Шведа помогла "Карпатам" разгромить "Ворсклу" 4:0.



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Отметим, что в состав экспертного совета вошли: Артур Валерко, Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганик, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.