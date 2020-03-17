Автор переможного голу у ворота "Шахтаря" став кращим футболістом туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга назвала ім'я кращого футболіста з усіх, які брали участь у матчах 23-го туру, повідомляє УНН з посиланням на сайт Прем'єр-ліги.
За підсумком голосування перемогу здобув захисник “Зорі” Богдан Михайліченко, який у матчі з “Шахтарем” забив єдиний м’яч. За нього проголосували всі респонденти.
Експертну раду туру склали: Артур Валерко, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Яворський, Анатолій Чанцев, Степан Юрчишин, Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Віктор Грачов.
Варто відзначити, що кращим наставником туру визнано також представника “Зорі” Віктора Скрипника.