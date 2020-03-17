Автор победного гола в ворота "Шахтера" стал лучшим футболистом тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Украинская Премьер-лига назвала имя лучшего футболиста из всех, которые принимали участие в матчах 23-го тура, сообщает УНН со ссылкой на сайт Премьер-лиги.
По итогам голосования победу одержал защитник “Зари” Богдан Михайличенко, который в матче с “Шахтером” забил единственный мяч. За него проголосовали все респонденты.
Экспертный совет тура составили: Артур Валерко, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Яворский, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев.
Стоит отметить, что лучшим наставником тура признано также представителя “Зари” Виктора Скрипника.