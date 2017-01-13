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Автор "доповіді" щодо Д.Трампа вже давно не працює на британську розвідку - Т.Мей

Автор "доповіді" щодо Д.Трампа вже давно не працює на британську розвідку - Т.Мей

Київ • УНН

 • 9839 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей підтвердила, що передбачуваний автор "доповіді" про компромат на обраного президента США Дональда Трампа Крістофер Стіл вже багато років не працює на британські спецслужби, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

"Абсолютно ясно, що людина, яка підготувала цю доповідь, вже багато років не працює на британський уряд", - сказала вона на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Нової Зеландії.

Анонімний документ, що розповідає, що якісь "російські агенти" нібито мають компрометуючу інформацію про Д.Трампа, був опублікований ресурсом BuzzFeed, що, у свою чергу, відразу заявив про те, що доповідь склала "людина, яка назвала себе колишнім співробітником британської розвідки".

У четвер стало відомо ім'я автора доповіді - ним виявився 52-річний колишній співробітник MІ-6, а нині співзасновник лондонської компанії Orbis Business Intelligence, що спеціалізується на розслідуваннях і безпеки, Крістофер Стіл.

Як повідомлялось Крістофер Стіл, якого вважають автором опублікованого нещодавно документа про нібито наявність у Росії компромату на обраного президента США Дональда Трампа, покинув свій будинок в англійському графстві Суррей і заліг на дно.

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