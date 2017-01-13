Автор "доклада" относительно Д.Трампа уже давно не работает на британскую разведку - Т.Мэй
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что предполагаемый автор "доклада" о компромате на избранного президента США Дональда Трампа Кристофер Стил уже много лет не работает на британские спецслужбы, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Совершенно ясно, что человек, который подготовил этот доклад, уже много лет не работает на британское правительство", - сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Новой Зеландии.
Анонимный документ, который рассказывает, что некие "российские агенты" якобы имеют компрометирующую информацию о Д.Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed, что, в свою очередь, сразу заявил о том, что доклад составила "человек, который назвал себя бывшим сотрудником британской разведки".
В четверг стало известно имя автора доклада - им оказался 52-летний бывший сотрудник MI-6, а ныне основатель лондонской компании Orbis Business Intelligence, которая специализируется на расследованиях и безопасности, Кристофер Стил.
Как сообщалось Кристофер Стил, которого считают автором опубликованного недавно документа о якобы наличии в России компромата на избранного президента США Дональда Трампа, покинул свой дом в английском графстве Суррей и залег на дно.