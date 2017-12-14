Автопарк Нацполіції поповнився 30 позашляховиками від ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Консультативна місія ЄС передала Національній поліції України 30 позашляховиків, що мають допомогти краще забезпечувати правопорядок у громадах, розташованих у віддаленій місцевості, передає УНН з посиланням на прес-службу КМЄС.
Як зазначається, передані Nissan Patrols дадуть можливість покращити безпеку у важкодоступних районах, розширити територію патрулювання, швидше та ефективніше реагувати на інциденти.
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"Ми тісно співпрацюємо з Національною поліцією щодо покращення надання послуг у сільській місцевості та невеликих містах. Починаючи з 2015 року, через консультації та тренінги, ми беремо активну участь у створенні груп швидкого реагування в таких районах. Автомобілі, які ми передаємо, є продовженням нашої співпраці. Завдяки цим позашляховикам, важкодоступна місцевість та несприятливі погодні умови не стануть на заваді для якісної роботи поліції", - заявив голова КМЄС Кястутіс Ланчінскас.
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Автомобілі працюватимуть в Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській та Закарпатській областях. Вони дадуть можливість, наприклад, легше діставатися гірських сіл або допомагатимуть у боротьбі з незаконним видобутком бурштину. Окрім того, присутність поліції у віддалених районах сприятиме розвитку туризму, додали у місії.
Передані позашляховики раніше були на службі в місії ЄС в Косово (EULEX), яка наразі скорочується. Автомобілі пройшли повний технічний огляд та готові до використання в Україні за будь-яких погодних умов: сніг, ожеледиця, злива, вказали у місії.
Нагадаємо, у травні Нацполіція отримала 95 нових електромобілів.