Автопарк Нацполиции пополнился 30 внедорожниками от ЕС

Как отмечается, переданные Nissan Patrols дадут возможность улучшить безопасность в труднодоступных районах, расширить территорию патрулирования, быстрее и эффективнее реагировать на инциденты.

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"Мы тесно сотрудничаем с Национальной полицией по улучшению предоставления услуг в сельской местности и небольших городах. Начиная с 2015 года, с помощью консультаций и тренингов, мы принимаем активное участие в создании групп быстрого реагирования в таких районах. Автомобили, которые мы передаем, являются продолжением нашего сотрудничества. Благодаря этим внедорожникам, труднодоступная местность и неблагоприятные погодные условия не станут помехой для качественной работы полиции", - заявил председатель КМЕС Кястутис Ланчинскас.

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Автомобили будут работать в Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской и Закарпатской областях. Они дадут возможность, например, легче добираться к горным селам или помогать в борьбе с незаконной добычей янтаря. Кроме того, присутствие полиции в отдаленных районах будет способствовать развитию туризма, добавили в миссии.

Переданные внедорожники ранее были на службе в миссии ЕС в Косово (EULEX), которая сейчас сокращается. Автомобили прошли полный технический осмотр и готовы к использованию в Украине при любых погодных условиях: снег, гололед, ливень, указали в миссии.

Напомним, в мае Нацполиция получила 95 новых электромобилей.