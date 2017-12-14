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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 94147 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101136 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101521 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115132 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102906 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105595 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112504 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117208 просмотра

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Автопарк Нацполиции пополнился 30 внедорожниками от ЕС

Автопарк Нацполиции пополнился 30 внедорожниками от ЕС

Киев  •  УНН

 • 26250 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Консультативная миссия ЕС передала Национальной полиции Украины 30 внедорожников, которые должны помочь лучше обеспечивать правопорядок в общинах, расположенных в отдаленной местности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМЕС.

Как отмечается, переданные Nissan Patrols дадут возможность улучшить безопасность в труднодоступных районах, расширить территорию патрулирования, быстрее и эффективнее реагировать на инциденты.

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"Мы тесно сотрудничаем с Национальной полицией по улучшению предоставления услуг в сельской местности и небольших городах. Начиная с 2015 года, с помощью консультаций и тренингов, мы принимаем активное участие в создании групп быстрого реагирования в таких районах. Автомобили, которые мы передаем, являются продолжением нашего сотрудничества. Благодаря этим внедорожникам, труднодоступная местность и неблагоприятные погодные условия не станут помехой для качественной работы полиции", - заявил председатель КМЕС Кястутис Ланчинскас.

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Автомобили будут работать в Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской и Закарпатской областях. Они дадут возможность, например, легче добираться к горным селам или помогать в борьбе с незаконной добычей янтаря. Кроме того, присутствие полиции в отдаленных районах будет способствовать развитию туризма, добавили в миссии.

Переданные внедорожники ранее были на службе в миссии ЕС в Косово (EULEX), которая сейчас сокращается. Автомобили прошли полный технический осмотр и готовы к использованию в Украине при любых погодных условиях: снег, гололед, ливень, указали в миссии.

Напомним, в мае Нацполиция получила 95 новых электромобилей.

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