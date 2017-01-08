Автомобільних заторів через погодні умови немає - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Станом на 07:00 8 січня автомобільних заторів внаслідок ускладнення погодних умов на території країни немає. Про це повідомили в прес-службі ДСНС, передає УНН.
Так, у ДСНС повідомили, що ліквідовано 13 заторів в 7 районах Одеської області, з яких вивільнено 262 автомобіля та 5 автобусів. Людей які отримали обмороження під час заторів немає.
Також введено обмеження руху транспорту в 5 областях (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Дніпропетровська).
“З метою ліквідації заторів та розчистки доріг на автодорогах України залучено 1 тис. 617 од. тех. та 2 тис. 649 чол.” — зазначили у ДСНС.
Підрозділами ДСНС вивільнено з снігових заметів 925 автомобілів (за добу 582), в яких перебувало 2 тис. 142 особи (за добу 1 тис. 475).
Наразі ситуація щодо стану проїзду на автомобільних дорогах України перебуває на постійному контролі ДСНС.
Як повідомляв УНН, для забезпечення проїзду на дорогах загального користування державного значення в Україні працює 1 тис. 258 одиниць техніки та 1 тис. 698 дорожників.