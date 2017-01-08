Автомобильных заторов из-за погодных условие нет -ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. По состоянию на 07:00 8 января автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории страны нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС, передает УНН.
Так, в ГосЧС сообщили, что ликвидировано 13 заторов в 7 районах Одесской области, из которых высвобождено 262 автомобиля и 5 автобусов. Людей которые бы получили обморожения в заторах нет.
Также введено ограничение движения транспорта в 5 областях (Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Днепропетровская).
"С целью ликвидации заторов и расчистки дорог на автодорогах Украины привлечено 1 тыс. 617 ед. тех. и 2 тыс. 649 чел. "- отметили в ГосЧС.
Подразделениями ГосЧС высвобождено из снежных заносов 925 автомобилей (за сутки 582), в которых находилось 2 тыс. 142 человека (за сутки 1 тыс. 475).
Сейчас ситуация относительно состояния проезда на автомобильных дорогах Украины находится на постоянном контроле ГосЧС.
Как сообщал УНН, для обеспечения проезда на дорогах общего пользования государственного значения в Украине работает 1 тыс. 258 единиц техники и 1 тыс. 698 дорожников.