Автомобільні затори у Києві сягнули семи балів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули семи балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти”.
Так, станом на 13.25, рух ускладнено на вулицях Хрещатик, Прорізна, Михайла Грушевського, Пушкінська, Володимирська, бульварі Лесі Українки, Велика Васильківська, Шовковична, бульварі Лесі Українки, Володимирська, проспекті Перемоги, Олени Теліги. Швидкість руху там не перевищує 5 кілометрів на годину.
Також автомобільні затори спостерігаються на проспекті Перемоги, вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Валерія Лобановського, Кільцевій дорозі.
Крім того, затори спостерігаються на мосту Метро, Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна.
Також, станом на 13.25 в столиці зафіксовано шість ДТП.