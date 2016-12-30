Автомобильные пробки в Киеве достигли семи баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли семи баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 13.25, движение затруднено на улицах Крещатик, Прорезная, Михаила Грушевского, Пушкинская, Владимирская, бульваре Леси Украинки, Большая Васильковская, Шелковичная, проспекте Победы, Елены Телиги. Скорость движения там не превышает 5 километров в час.
Также автомобильные пробки наблюдаются на проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, Кольцевой дороге.
Кроме того, заторы наблюдаются на мосту Метро, Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина.
Также, по состоянию на 13.25 в столице зафиксировали шесть ДТП.