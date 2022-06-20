Автомобілісти виступають за законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування легкових автівок

Він зауважив - підтримує законопроект 7448, який вводить нові правила оподаткування легкових авто на постійній основі.

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«Я та учасники клубу (спільнота VW2USA - ред.) підтримуємо цей законопроект. Тому що проблема доступних автомобілів вже давно турбує багатьох українців. Авто не має бути предметом розкоші, це - нормальна річ, яка має бути в кожній сім’ї. Законопроект 7448 пропонує врегулювати процес оподаткування: вводяться нові правила не на час воєнного стану, а на постійній основі. Це нормально, при тому, що ми маємо на днях отримати статус кандидата до ЄС.

Зараз основний тягар – це ПДВ, яке сплачують за ввіз авто, мито і акцизний збір. Три кити, які становлять дуже суттєві затрати на те, щоб привезти самостійно авто з-за кордону. Я не рахую постановку на облік, Пенсійний фонд. (...) Так от, ПДВ у нас знімається, але знову ж таки треба розуміти, що ПДВ у нас знімається до того моменту, поки ви авто користуєтесь: от ви його самі завезли, поставили на облік, але якщо ви його хочете продати, то законопроект передбачає, що при продажі ви маєте сплатити його додатково.

Далі, у нас змінюється формула розрахунку акцизного податку і знижується митний тариф, зараз у нас 10% від вартості авто, буде 5%”, - розповів автомобіліст.

Стосовно нульового розмитнення, яке почало діяти на початку квітня, то на думку Шиховця, воно зіграло “злий жарт” та було використано тими, хто купує машини з-за кордону на продаж задля власного збагачення.

“В принципі, наші народні обранці зробили непоганий крок, але був непродуманий механізм. Тобто, наче все добре, люди могли в цей непростий для них час отримати авто, але це зіграло “злий жарт”: ті, хто займається купівлею і перепродажем авто - просто на цьому заробили. А ті, кому дійсно були потрібні автівки - так і не змогли їх закупити через низку обставин”, - повідомив Дмитро Шиховець.

Нагадаємо

На початку квітня Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни.

Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита під час розмитнення автомобілів. Закон про “нульове розмитнення” дозволяє без сплати податків ввозити до України транспортні засоби на час дії військового стану.

Це було зроблено для того, щоб швидко доставити автомобілі для армії, тероборони та всіх гуманітарних і військових потреб. А також, щоб відновити автопарк простих українців, чиї автомобілі були знищені у результаті бойових дій.

Однак, окрім звичайних, вживаних автомобілів автопарк українців поповнили елітні автомобілі. На кшталт BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 року випуску та навіть Cadillac Escalade за 3,1 млн грн.

Щодо митниць, то найбільше заїхало через Волинську митницю — близько 36 тисяч авто. Загалом, у період від 9 квітня до 6 червня до України було ввезено 140 310 автомобілів.

“Більшість з них — це седани для побутових потреб українців. Також серед них були такі авто, які вважаються елітними — вартістю понад 1,5 млн грн. Бюджет держави в умовах воєнного стану і так потерпає, а відсутність сплати податків погіршує ситуацію ще більше”, — прокоментувала народний депутат від “Слуги народу” Ольга Василевська-Смаглюк.