Автомобилисты выступают за законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс по налогообложению легковушек

Он заметил – поддерживает законопроект 7448, который вводит новые правила налогообложения легковых авто на постоянной основе.

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«Я и участники клуба (сообщество VW2USA – ред.) поддерживаем этот законопроект. Потому что проблема доступных автомобилей уже давно волнует многих украинцев. Авто не должно быть предметом роскоши, это – нормальная вещь, которая должна быть в каждой семье. Законопроект 7448 предлагает урегулировать процесс налогообложения: вводятся новые правила не на время военного положения, а на постоянной основе. Это нормально, при том, что мы должны на днях получить статус кандидата в ЕС.

Сейчас основное бремя – это НДС, уплачиваемый за ввоз авто, пошлина и акцизный сбор. Три кита, составляющие очень существенные затраты на то, чтобы привезти самостоятельно авто из-за границы. Я не считаю постановку на учет, Пенсионный фонд. (...) Так вот, НДС у нас снимается, но опять же надо понимать, что НДС у нас снимается до того момента, пока вы авто пользуетесь: вот вы его сами завезли, поставили на учет, но если вы его хотите продать, то законопроект предусматривает, что при продаже вы должны оплатить его дополнительно.

Далее, у нас меняется формула расчета акцизного налога и снижается таможенный тариф, сейчас у нас 10% от стоимости авто, будет 5%”, – рассказал автомобилист.

Относительно нулевого растаможивания, которое начало действовать в начале апреля, то по мнению Шиховца, оно сыграло “злую шутку” и было использовано теми, кто покупает машины из-за границы для продажи для собственного обогащения.

“В принципе, наши народные избранники сделали неплохой шаг, но был непродуманный механизм. То есть, вроде бы все хорошо, люди могли в это непростое для них время получить авто, но это сыграло "злую шутку": те, кто занимается покупкой и перепродажей авто – просто на этом заработали. А те, кому действительно требовались автомобили – так и не смогли их купить из-за ряда обстоятельств”, – сообщил Дмитрий Шиховец.

Напомним

В начале апреля Верховная Рада освободила от таможенных платежей все ввозимые в страну транспортные средства.

Украинцев освободили от уплаты НДС, акциза и ввозной пошлины при растаможке автомобилей. Закон о “нулевом растаможивании” позволяет без уплаты налогов ввозить в Украину транспортные средства на время действия военного положения.

Это было сделано для того, чтобы быстро доставить автомобили для армии, терробороны и всех гуманитарных и военных нужд. А также чтобы восстановить автопарк простых украинцев, чьи автомобили были уничтожены в результате боевых действий.

Однако, кроме обычных, подержанных автомобилей, автопарк украинцев пополнили элитные автомобили. Вроде BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 года выпуска и даже Cadillac Escalade за 3,1 млн грн.

Что касается таможен, то больше всего заехало через Волынскую таможню — около 36 тысяч авто. Всего в период с 9 апреля по 6 июня в Украину было ввезено 140 310 автомобилей.

“Большинство из них — это седаны для бытовых нужд украинцев. Также среди них были такие авто, которые считаются элитными — стоимостью свыше 1,5 млн грн. Бюджет государства в условиях военного положения и так страдает, а отсутствие уплаты налогов усугубляет ситуацию еще больше”, — прокомментировала народный депутат от “Слуги народа” Ольга Василевская-Смаглюк.