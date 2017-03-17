Автомобіль згорів вщент у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні вночі, 17 березня, в Києві на проїжджій частині дороги загорівся автомобіль. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Києва.
Так, 17 березня о 3:53 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частини дороги по вул. Толстого, 27, палає автомобіль Mercedes.
По прибуттю пожежного підрозділу вогонь вже охопив всю автівку. О 4:05 бійці ліквідували пожежу. Внаслідок займання автомобіль згорів повністю.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.
Жертв та постраждалих немає.
Як повідомляв УНН, з початку року майже 600 людей загинуло на пожежах в Україні.
Також нагадаємо, що вчора на Закарпатті сталася пожежа в Долині нарцисів, частково вигоріло близько 1 га території.