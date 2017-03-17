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Автомобіль згорів вщент у Києві

Автомобіль згорів вщент у Києві

Київ • УНН

 • 13823 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні вночі, 17 березня, в Києві на проїжджій частині дороги загорівся автомобіль. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Києва.

Так, 17 березня о 3:53 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частини дороги по вул. Толстого, 27, палає автомобіль Mercedes.

По прибуттю пожежного підрозділу вогонь вже охопив всю автівку. О 4:05 бійці ліквідували пожежу. Внаслідок займання автомобіль згорів повністю.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Жертв та постраждалих немає.

Як повідомляв УНН, з початку року майже 600 людей загинуло на пожежах в Україні.

Також нагадаємо, що вчора на Закарпатті сталася пожежа в Долині нарцисів, частково вигоріло близько 1 га території.

Українські Національні Новини

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