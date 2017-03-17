Автомобиль сгорел дотла в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня ночью, 17 марта, в Киеве на проезжей части дороги загорелся автомобиль. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Киева.
Так, 17 марта в 3:53 к спасателям поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги по ул. Толстого, 27, пылает автомобиль Mercedes.
К прибытию пожарного подразделения огонь уже охватил всю машину. В 4:05 бойцы ликвидировали пожар. В результате возгорания автомобиль сгорел полностью.
Причина возникновения пожара выясняется.
Жертв и пострадавших нет.
Как сообщал УНН, с начала года почти 600 человек погибло на пожарах в Украине.
Также напомним, что вчера на Закарпатье произошел пожар в Долине нарциссов , частично выгорело около 1 га территории.