Автомобіль в'їхав у торговий центр в Гамбурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Автомобіль Mercedes GLC врізався у торговий центр у німецькому місті Гамбург, є постраждалі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Hamburger Abendblatt.
Як зазначається, автомобіль у вівторок вранці в'їхав у торговий центр AEZ у районі Поппенбюттель в Гамбурзі. Вказано, що автівка пробила скляні двері і в'їхала в Galeria Kaufhof. Там Mercedes GLC зупинився прямо перед ескалаторами.
Водієм був чоловік, приблизно 75-и років. Він отримав легкі поранення.
"Дев'ять осіб, які були у стані шоку, за даними пожежної служби, передали медикам для огляду", - пише видання.
Будівлю довелося евакуювати.
Нагадаємо, автомобіль врізався в пішоходів в Токіо, десять людей постраждали.