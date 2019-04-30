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Автомобіль в'їхав у торговий центр в Гамбурзі

Автомобіль в'їхав у торговий центр в Гамбурзі

Київ • УНН

 • 6173 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Автомобіль Mercedes GLC врізався у торговий центр у німецькому місті Гамбург, є постраждалі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Hamburger Abendblatt.

Як зазначається, автомобіль у вівторок вранці в'їхав у торговий центр AEZ у районі Поппенбюттель в Гамбурзі. Вказано, що автівка пробила скляні двері і в'їхала в Galeria Kaufhof. Там Mercedes GLC зупинився прямо перед ескалаторами.

Водієм був чоловік, приблизно 75-и років. Він отримав легкі поранення.

"Дев'ять осіб, які були у стані шоку, за даними пожежної служби, передали медикам для огляду", - пише видання.

Будівлю довелося евакуювати.

Нагадаємо, автомобіль врізався в пішоходів в Токіо, десять людей постраждали.

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