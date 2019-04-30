Автомобиль въехал в торговый центр в Гамбурге
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Автомобиль Mercedes GLC врезался в торговый центр в немецком городе Гамбург, есть пострадавшие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Hamburger Abendblatt.
Как отмечается, автомобиль во вторник утром въехал в торговый центр AEZ в районе Поппенбюттель в Гамбурге. Указано, что автомобиль пробил стеклянные двери и въехал в Galeria Kaufhof. Там Mercedes GLC остановился прямо перед эскалаторами.
Водителем был мужчина, примерно 75-и лет. Он получил легкие ранения.
"Девять человек, которые были в состоянии шока, по данным пожарной службы, передали медикам для осмотра", - пишет издание.
Здание пришлось эвакуировать.
Напомним, автомобиль врезался в пешеходов в Токио, десять человек пострадали.