Автомобіль в'їхав у мітингувальників під Кременчуком

“У Кременчуцькому районі у людей, які вийшли на мітинг, в’їхав легковий автомобіль. Мінімум три особи дістали травми. Загиблих немає. Порушник, 66-річний кременчужанин, намагався втекти, але поліція наздогнала. На місці працює слідчо-оперативна група та медики”, — написав він.

Ю.Сулаєв також додав, водія доставили до місцевого підрозділу поліції, де він надає свідчення. Медики надали допомогу постраждалим внаслідок наїзду на місці події.

“Чоловіка доставили до місцевого підрозділу поліції, де він надає свідчення. За попередньою інформацією, трьом особам медики надали допомогу на місці. Загрози життю людей немає! Ступінь отриманих тілесних ушкоджень буде встановлена після медичного обстеження травмованих осіб”, — сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, автобус перевернувся в Маріуполі.