Автомобиль въехал в митингующих под Кременчугом

"В Кременчугском районе у людей, вышедших на митинг, въехал легковой автомобиль. Минимум три человека получили травмы. Погибших нет. Нарушитель, 66-летний кременчужанин, пытался бежать, но полиция догнала. На месте работает следственно-оперативная группа и медики", - написал он.

Ю.Сулаев также добавил, что водителя доставили в местное подразделение полиции, где он дает показания. Медики оказали помощь пострадавшим в результате наезда на месте происшествия.

"Мужчину доставили в местное подразделение полиции, где он дает показания. По предварительной информации, трем лицам медики оказали помощь на месте. Угрозы жизни людей нет! Степень полученных телесных повреждений будет установлена ​​после медицинского обследования травмированных", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, автобус перевернулся в Мариуполе.