Автомобиль въехал в митингующих под Кременчугом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. На Полтавщине в Кременчугском районе возле села Чечелево в людей, вышедших на митинг, въехал легковой автомобиль, в результате чего три человека получили травмы. Об этом на своей странице в соцсети сообщил начальник отдела коммуникации ГУ ЧП в Полтавской области Юрий Сулаев, передает УНН.
"В Кременчугском районе у людей, вышедших на митинг, въехал легковой автомобиль. Минимум три человека получили травмы. Погибших нет. Нарушитель, 66-летний кременчужанин, пытался бежать, но полиция догнала. На месте работает следственно-оперативная группа и медики", - написал он.
Ю.Сулаев также добавил, что водителя доставили в местное подразделение полиции, где он дает показания. Медики оказали помощь пострадавшим в результате наезда на месте происшествия.
"Мужчину доставили в местное подразделение полиции, где он дает показания. По предварительной информации, трем лицам медики оказали помощь на месте. Угрозы жизни людей нет! Степень полученных телесных повреждений будет установлена после медицинского обследования травмированных", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, автобус перевернулся в Мариуполе.