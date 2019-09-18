Автомобіль протаранив вхід у вежу Trump Plaza в США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Автомобіль в'їхав у вівторок в вестибюль житлового висотного будинку Trump Plaza в місті Нью-Рошелл (штат Нью-Йорк). Постраждала одна людина, повідомила телекомпанія CBS, передає УНН.
За даними телеканалу, водій машини, судячи з усього, діяв ненавмисно. Постраждав чоловік, який перебував під час інциденту в вестибюлі висотки.
Репортер телекомпанії Тоні Айєлло одним з перших опинився на місці події. Журналіст розмістив в інтернеті відео і знімки руйнувань на першому поверсі Trump Plaza.
Висотка нарахує 40 поверхів і відноситься до категорії житла класу люкс. Будівництво вежі було завершено в 2005 році.
Нагадаємо, Трамп жартома пообіцяв не будувати в Гренландії позолочений хмарочос.
BREAKING New Rochelle - car smashes into Trump Plaza pic.twitter.com/biMohq0E7z— Tony Aiello (@AielloTV) September 18, 2019