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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 45739 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 109303 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101195 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108423 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118771 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147840 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148350 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Автомобиль протаранил вход в башню Trump Plaza в США

Автомобиль протаранил вход в башню Trump Plaza в США

Киев  •  УНН

 • 12745 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Автомобиль въехал во вторник в вестибюль жилого высотного дома Trump Plaza в Нью-Рошелль (штат Нью-Йорк). Пострадал один человек, сообщила телекомпания CBS, передает УНН.

По данным телеканала, водитель машины, судя по всему, действовал неумышленно. Пострадал мужчина, который находился во время инцидента в вестибюле высотки.

Репортер телекомпании Тони Айелло одним из первых оказался на месте происшествия. Журналист разместил в интернете видео и снимки разрушений на первом этаже Trump Plaza.

Высотка начислит 40 этажей и относится к категории жилья класса люкс. Строительство башни было завершено в 2005 году.

Напомним, Трамп в шутку пообещал не строить в Гренландии позолоченный небоскреб.

BREAKING New Rochelle - car smashes into Trump Plaza pic.twitter.com/biMohq0E7z

- Tony Aiello (@AielloTV) September 18, 2019

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