Автомобиль протаранил вход в башню Trump Plaza в США
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Автомобиль въехал во вторник в вестибюль жилого высотного дома Trump Plaza в Нью-Рошелль (штат Нью-Йорк). Пострадал один человек, сообщила телекомпания CBS, передает УНН.
По данным телеканала, водитель машины, судя по всему, действовал неумышленно. Пострадал мужчина, который находился во время инцидента в вестибюле высотки.
Репортер телекомпании Тони Айелло одним из первых оказался на месте происшествия. Журналист разместил в интернете видео и снимки разрушений на первом этаже Trump Plaza.
Высотка начислит 40 этажей и относится к категории жилья класса люкс. Строительство башни было завершено в 2005 году.
Напомним, Трамп в шутку пообещал не строить в Гренландии позолоченный небоскреб.
BREAKING New Rochelle - car smashes into Trump Plaza pic.twitter.com/biMohq0E7z- Tony Aiello (@AielloTV) September 18, 2019