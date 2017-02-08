Автомобіль П.Шеремета підірвали за допомогою саморобного вибухового пристрою - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Автомобіль журналіста Павла Шеремета був підірваний за допомогою саморобного вибухового пристрою. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Нацполіції України – начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко, передає кореспондент УНН.
"Слідство на сьогоднішній день отримало наступні висновки, в автомобілі Субару мав місце вибух саморобного вибухового пристрою осколково-фугасної дії з електричним способом приведення в дію",- сказав О.Вакуленко.
За його словами, вибухівка була виготовлена з використанням елементів вибухового пристрою промислового вироблення, що мав у своїй конструкції циліндричні вражаючі елементи та нарізну втулку запального гнізда протипіхотної міни направленої дії МОН-50.
Він також наголосив, що спрацювала міна за допомогою електродетонатори та була прикріплена за допомогою магнітів.
"Напрямок... вибуху було направлено на місце розташування водія", - уточнив О.Вакуленко.
Нагадаємо, вранці 20 липня в середмісті Києва вибухнуло авто, в якому перебував журналіст Павло Шеремет. Слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство. Інцидент стався на розі вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка. Вибух прогримів о 7:45 під час руху авто.
Як повідомляв УНН, 1 листопада перший заступник голови Національної поліції України Вадим Троян заявив, що у кримінальному провадженні стосовно вбивства журналіста Павла Шеремети є понад 97 рішень судів.