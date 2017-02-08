Автомобиль П.Шеремета взорвали с помощью самодельного взрывного устройства - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Автомобиль журналиста Павла Шеремета был взорван с помощью самодельного взрывного устройства. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Нацполиции Украины - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, передает корреспондент УНН.
"Следствие на сегодняшний день получило следующие выводы, в автомобиле Субару имел место взрыв самодельного взрывного устройства осколочно-фугасного действия с электрическим способом приведения в действие", - сказал А.Вакуленко.
По его словам, взрывчатка была изготовлена с использованием элементов взрывного устройства промышленного производства, что имел в своей конструкции цилиндрические поражающие элементы и нарезную втулку запального гнезда противопехотной мины направленного действия МОН-50.
Он также отметил, что сработала мина с помощью электродетонатора и была прикреплена с помощью магнитов.
"Направление ... взрыва было направлено на место расположения водителя", - уточнил А.Вакуленко.
Напомним, утром 20 июля в центре Киева взорвался автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет. Следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. Инцидент произошел на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Взрыв прогремел в 7:45 во время движения авто.
Как сообщал УНН, 1 ноября первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил, что в уголовном производстве об убийстве журналиста Павла Шеремета есть более 97 решений судов .