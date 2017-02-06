Автомобіль начальника поліції підірвали в Стокгольмі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Автомобіль начальника поліції міста Уппсала підірвали у Стокгольмі, передає УНН з посиланням на SVT.
Автомобіль начальника поліції міста Уппсала вибухнув опівночі у житловому районі на півночі Стокгольма. Він був припаркований біля будинку поліцейського.
Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
У поліції поки немає відомостей, чи погрожували раніше поліцейському, якому належить автомобіль. Стосовно нього і його родини вжиті заходи безпеки.
У зв'язку з інцидентом розпочато слідство, підозрюваних у справі наразі немає.
Як повідомляв УНН, 3 лютого поблизу Парижа стався потужний вибух.