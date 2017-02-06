Автомобиль начальника полиции взорвали в Стокгольме

Автомобиль начальника полиции города Уппсала взорвался в полночь в жилом районе на севере Стокгольма. Он был припаркован возле дома полицейского.

В результате взрыва никто не пострадал.

В полиции пока нет сведений, угрожали ли раньше полицейскому, которому принадлежит автомобиль. В отношении него и его семьи приняты меры безопасности.

В связи с инцидентом начато следствие, подозреваемых по делу пока нет.

Как сообщал УНН, 3 февраля вблизи Парижа произошел мощный взрыв.