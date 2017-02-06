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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Автомобиль начальника полиции взорвали в Стокгольме

Киев • УНН

 • 10283 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Автомобиль начальника полиции города Уппсала взорвали в Стокгольме, передает УНН со ссылкой на SVT.

Автомобиль начальника полиции взорвали в Стокгольме

Автомобиль начальника полиции города Уппсала взорвался в полночь в жилом районе на севере Стокгольма. Он был припаркован возле дома полицейского.

В результате взрыва никто не пострадал.

В полиции пока нет сведений, угрожали ли раньше полицейскому, которому принадлежит автомобиль. В отношении него и его семьи приняты меры безопасности.

В связи с инцидентом начато следствие, подозреваемых по делу пока нет.

Как сообщал УНН, 3 февраля вблизи Парижа произошел мощный взрыв.

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