Автомобіль на Черкащині злетів у ставок та перекинувся: троє людей загинули

Цитата:

"О 21:56 (17 квітня - ред.) надійшов виклик, що у селі Шукайвода у Христинівському районі по вулиці Мічуріна автомобіль злетів у ставок та перевернувся... Виявилось, під час аварії загинули три чоловіки: 36-ти, 45-ти та 46-ти років", - повідомила Назарок.

Деталі

З її слів, до місця події виїжджали дві бригади екстренки.

Також Назарок повідомила, що за останні 12 годин медики екстренки Черкащини виїжджали надавати допомогу постраждалим у чотирьох ДТП.

Додамо

За даними МВС, за 2020 рік в Україні сталося 168 тис. 107 ДТП. З них 26 тис. 140 ДТП – з травмованими, у яких загинула 3541 людина та 31 тис. 974 людини отримали травми.

При цьому, за даними патрульної поліції, у січні-березні в Україні сталося вже 42 689 тис. ДТП, що на 18% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 4457 ДТП – з травмованими (-16,3%), у яких загинуло 610 людей (-18,4%) та 5439 людей отримали травми (-18,7%).