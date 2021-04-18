Автомобиль в Черкасской области слетел в пруд и перевернулся: три человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Черкасской области автомобиль слетел в пруд и перевернулся, погибли трое мужчин. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета Ирина Назарок, передает УНН.
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"В 21:56 (17 апреля - ред.) поступил вызов, что в селе Шукайвода в Христиновском районе по улице Мичурина автомобиль слетел в пруд и перевернулся... Оказалось, во время аварии погибли три мужчины: 36-ти, 45-ти и 46-ти лет", - сообщила Назарок.
Детали
По ее словам, к месту происшествия выезжали две бригады экстренной помощи.
Также Назарок сообщила, что за последние 12 часом медики экстренной помощи Черкасской области выезжали оказывать помощь пострадавшим в четырех ДТП.
Добавим
По данным МВД, за 2020 год в Украине произошло 168 тыс. 107 ДТП. Из них 26 тыс. 140 ДТП - с травмированными, в которых погиб 3541 человек и 31 тыс. 974 человека получили травмы.
При этом, по данным патрульной полиции, в январе-марте в Украине произошло уже 42 689 тыс. ДТП, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 4457 ДТП - с травмированными (-16,3%), в которых погибло 610 человек (-18,4%) и 5439 человек получили травмы (-18,7%).