Автолюбителі перекрили трасу Одеса-Київ
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 23 січня. УНН. Сьогодні активісти перекрили КПП на трасі Одеса-Київ. Про це активісти повідомили на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Траса державного значення буде перекрита до 12:00.
Як зазначили активісти, подібна акція попереджувальна. Мітингувальники вимагають прийняти законопроект, що, за словами активістів, передбачає авто для кожного українця. У випадку, якщо народні депутати затягуватимуть процес прийняття законопроекту, активісти погрожують перекрити основні транспортні артерії країни. Вже завтра автолюбителі збираються близько КПП основних в'їздів до Києва, де проведуть аналогічні акції.