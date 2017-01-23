Автолюбители перекрыли трассу Одесса-Киев
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня активисты перекрыли КПП на трассе Одесса-Киев. Об этом активисты сообщили на своей странице в Facebook, передает УНН.
Трасса государственного значения будет перекрыта до 12:00.
Как отметили активисты, подобная акция предупредительная. Митингующие требуют принять законопроект, предусматривающий, по словам активистов, авто для каждого украинца. В случае, если народные депутаты будут затягивать процесс принятия законопроекта, активисты угрожают перекрыть основные транспортные артерии страны. Уже завтра автолюбители собираются около КПП основных въездов в Киев, где проведут аналогичные акции.