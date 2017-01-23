Автолюбители перекрыли трассу Одесса-Киев

Трасса государственного значения будет перекрыта до 12:00.

Как отметили активисты, подобная акция предупредительная. Митингующие требуют принять законопроект, предусматривающий, по словам активистов, авто для каждого украинца. В случае, если народные депутаты будут затягивать процесс принятия законопроекта, активисты угрожают перекрыть основные транспортные артерии страны. Уже завтра автолюбители собираются около КПП основных въездов в Киев, где проведут аналогичные акции.