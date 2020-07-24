Автофіксація порушень ПДР: Геращенко розповів про перші результати

"За місяць кількість (показник – ред.) перевищень швидкості в місцях встановлення камер автоматичної фіксації порушень дорожнього руху впав у 5 разів. Це означає, що водії зрозуміли: будеш їздити швидко – будеш отримувати штрафи. І це призводить до зниження кількості аварій в місцях концентрації ДТП – саме там, де ці камери встановлені", - повідомив Геращенко.

З його слів, у міністерстві планують приблизно за 2 роки встановити близько 1000 камер по всій країні.

"Їх буде достатньо для того, щоб суттєво знизити кількість автомобільних аварій, які викликані перевищенням швидкості. До того ж, камери на дорозі, штрафи,... в цілому, дисциплінують водіїв, і ті починають, в цілому, поводитися краще на дорозі", - зазначив Геращенко.

Він також повідомив, що на цей час у Києві та області запущено 50 камер. Водночас, наразі йде процес закупівлі ще 300 камер, які будуть встановлені на автошляхах України.

Також заступник міністра зазначив, що звернувся з листом до мерів великих міст із пропозицією профінансувати встановлення камер.

Нагадаємо, з 1 червня по Україні запрацювали 50 камер системи автоматичної фіксації порушень ПДР.

Протягом червня, першого місяця роботи, камери автофіксації порушень ПДР зафіксували майже 700 тис. порушень перевищення швидкості.

Після установки камер автоматичної фіксації порушень ПДР по всій Україні у МВС очікують зниження на 30% смертності на дорогах.