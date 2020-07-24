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4 марта, 13:25 • 109328 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129596 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102487 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104343 просмотра

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Автофиксация нарушений ПДД: Геращенко рассказал о первых результатах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. В Киеве за первый месяц работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения количество случаев превышения скорости в местах установки камер уменьшилась в 5 раз. Об этом в интервью УНН рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"За месяц количество (показатель - ред.) превышений скорости в местах установки камер автоматической фиксации нарушений ПДД упал в 5 раз. Это означает, что водители поняли: будешь ездить быстро - будешь получать штрафы. И это приводит к снижению количества аварий в местах концентрации ДТП - именно там, где эти камеры установлены", - сообщил Геращенко.

По его словам, в министерстве планируют примерно за 2 года установить около 1000 камер по всей стране.

"Их будет достаточно для того, чтобы существенно снизить количество автомобильных аварий, вызванных превышением скорости. К тому же, камеры на дороге, штрафы,... в целом, дисциплинируют водителей, и те начинают, в целом, вести себя лучше на дороге", - отметил Геращенко.

Он также сообщил, что в настоящее время в Киеве и области запущены 50 камер. В то же время, сейчас идет процесс закупки еще 300 камер, которые будут установлены на автодорогах Украины.

Также заместитель министра отметил, что обратился с письмом к мэрам крупных городов с предложением профинансировать установку камер.

Напомним, с 1 июня по Украине заработали 50 камер системы автоматической фиксации нарушений ПДД.

В течение июня, в первый месяц работы, камеры автофиксации нарушений ПДД зафиксировали почти 700 тыс. нарушений превышение скорости.

После установки камер автоматической фиксации нарушений ПДД по всей Украине в МВД ожидают снижения на 30% смертности на дорогах.

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