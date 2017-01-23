Автобуси горіли на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Лисичанську рятувальники загасили загоряння, яке виникло в салонах чотирьох списаних автобусів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Луганській області.
Вчора, 22 січня, о 14:09 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання автобуса на вулиці Канатна.
Негайно за вказаною адресою було направлено чергове відділення Державної пожежно-рятувальної частини.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили на відкритій території горять чотири списані автобуси. Для надання допомоги у ліквідації пожежі та підвозу води було задіяно додаткові сили та засоби.
Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу о 15:35.
Вогнем знищено салони та пошкоджено корпуси чотирьох списаних автобусів — 1 автобус “ЛАЗ” та 3 автобуса “Икарус” та тентове покриття причепа для вантажівки.
Травмованих та загиблих на пожежі не виявлено. Причину виникнення загорання наразі з’ясовують фахівці.