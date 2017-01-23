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Автобуси горіли на Луганщині

Автобуси горіли на Луганщині

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КИЇВ. 23 січня. УНН. У Лисичанську рятувальники загасили загоряння, яке виникло в салонах чотирьох списаних автобусів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Луганській області.

Вчора, 22 січня, о 14:09 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання автобуса на вулиці Канатна.

Негайно за вказаною адресою було направлено чергове відділення Державної пожежно-рятувальної частини.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили на відкритій території горять чотири списані автобуси. Для надання допомоги у ліквідації пожежі та підвозу води було задіяно додаткові сили та засоби.

Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу о 15:35.

Вогнем знищено салони та пошкоджено корпуси чотирьох списаних автобусів — 1 автобус “ЛАЗ” та 3 автобуса “Икарус” та тентове покриття причепа для вантажівки.

Травмованих та загиблих на пожежі не виявлено. Причину виникнення загорання наразі з’ясовують фахівці.

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